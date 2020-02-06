AYIN KAMPANYASI Aylık 5.500 TL + KDV'den başlayan fiyatlarla 2020 model MINI One D Countryman kiralama fırsatı. Kampanya Detayları Sınırlı sayıdaki 2020 model MINI One D Contryman otomobilleri 15.000 km sınırı ile aylık 5.500 TL + KDV'den başlayan fiyatlarla uzun dönem kiralayabilirsiniz. Dilerseniz 12 aylık kiralamanızın 6. ayında veya 24 aylık kiralamanızın 18. ayında erken çıkış hakkından yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için formu doldurabilirsiniz.



*Kampanya, 06.02.2020 - 29.02.2020 tarihleri arasında kiralama sözleşmesi akdedilecek olup stoklarımızda olan sınırlı sayıdaki 2020 model MINI One D Contryman araçları kapsamaktadır. Kiralama fiyatları, yıllık 15.000 km sınırı ile aylık 5.500-TL+KDV’den başlamak üzere tercih edilen otomobilin donanım ve türüne göre farklılık gösterebilir. Kampanya kapsamındaki 12 aylık kiralamalarda 6.ayın; 24 aylık kiralamalarda ise 18.ayın sonunda 15 gün önceden bilgi vermek koşulu ile ileriye dönük kira bedeli ödemeksizin erken çıkış hakkı sunulmaktadır. Borusan Otomotiv Premium, kampanya kapsamında kira sözleşmesi akdetmek isteyenlerden kredi yeterliliğine ilişkin bilgiler ile işbirliği içinde olunan bankalar nezdinde DBS limiti tahsis edilmesi ve/veya sair ek güvenceler isteyebilecektir. Kiraya verenin erken sonlandırma hakkı saklıdır. Borusan Otomotiv Premium'un, kiralama talebini reddetme ve dilerse bu kampanyayı erken sonlandırma hakkı saklıdır. Görselde kullanılan otomobil örnek olarak kullanılmakta olup; fiilen kiralanan otomobiller renk ve donanım farklılığı gösterebilir. Borusan Otomotiv Premium, yukarıda yer alan bedel ve limitler ile kiralama koşullarını her zaman tek yanlı değiştirme hakkını saklı tutar.