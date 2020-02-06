ONLINE HIZMETLER
AYIN KAMPANYASI

Aylık 5.500 TL + KDV'den başlayan fiyatlarla 2020 model MINI One D Countryman kiralama fırsatı.

Kampanya Detayları

Sınırlı sayıdaki 2020 model MINI One D Contryman otomobilleri 15.000 km sınırı ile aylık 5.500 TL + KDV'den başlayan fiyatlarla uzun dönem kiralayabilirsiniz.

Dilerseniz 12 aylık kiralamanızın 6. ayında veya 24 aylık kiralamanızın 18. ayında erken çıkış hakkından yararlanabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için formu doldurabilirsiniz.

Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Adınız
Soyadınız
GSM 0
E-Posta

Borusan Otomotiv Grubu'nun Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. BMW AG Jaguar Land Rover Ağaçlı Oto AU Otomotiv Badıllı Oto BemCar Bahçeşehir Beyhan Oto Borusan Oto Adana - Mersin Borusan Oto Avcılar Borusan Oto Balgat Borusan Oto Bodrum Borusan Oto Çorlu Borusan Oto Esenboğa Borusan Oto Gaziantep Borusan Oto İstinye Borusan Oto Vadi Burmot Dinamik Oto Ege Servis Erenler Otomotiv ER-Güleryüz Etkili Servis Ataşehir Evo Maslak Gül-Al Ildırar Otomotiv İnciroğlu Otomotiv İstanbul Oto Koçtürk Otomotiv Kosifler Oto Antalya Kosifler Oto Bağdat Caddesi Kosifler Oto Bostancı Kosifler Oto Kavacık Kosifler Oto Samsun Köprülü Oto MSC Otomotiv Musluoğlu Oto Çamlıbel Oto Sömer Otomol İzmir Otomol Merter Özgörkey Otomotiv Özgür Oto Öztorun Oto Piyalepaşa Otomotiv Sandıkçı Oto Teknik Oto 1 Bursa Ovaakça Şubesi Teknik Oto Bursa 1 – Ovaakça Teknik Oto Bursa 2 – Nilüfer Teknik Oto Bursa 3 Teknik Oto Eskişehir Trend Oto Üçler Otomotiv , bana özel fırsat ve ayrıcalıklar sunarak, kişisel verilerimi Aydınlatma Metni kapsamında işlemesini ve hizmet ilişkisi içerisinde olduğu taraflar ile paylaşmasını

Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş.'nin, paylaşmış olduğum iletişim bilgilerime tercih ettiğim kanallardan özel kampanyalar için ileti göndermesini

SMS/MMS
E-Posta
Telefon
Gönder

*Kampanya, 06.02.2020 - 29.02.2020 tarihleri arasında kiralama sözleşmesi akdedilecek olup stoklarımızda olan sınırlı sayıdaki 2020 model MINI One D Contryman araçları kapsamaktadır. Kiralama fiyatları, yıllık 15.000 km sınırı ile aylık 5.500-TL+KDV’den başlamak üzere tercih edilen otomobilin donanım ve türüne göre farklılık gösterebilir. Kampanya kapsamındaki 12 aylık kiralamalarda 6.ayın; 24 aylık kiralamalarda ise 18.ayın sonunda 15 gün önceden bilgi vermek koşulu ile ileriye dönük kira bedeli ödemeksizin erken çıkış hakkı sunulmaktadır. Borusan Otomotiv Premium, kampanya kapsamında kira sözleşmesi akdetmek isteyenlerden kredi yeterliliğine ilişkin bilgiler ile işbirliği içinde olunan bankalar nezdinde DBS limiti tahsis edilmesi ve/veya sair ek güvenceler isteyebilecektir. Kiraya verenin erken sonlandırma hakkı saklıdır. Borusan Otomotiv Premium'un, kiralama talebini reddetme ve dilerse bu kampanyayı erken sonlandırma hakkı saklıdır. Görselde kullanılan otomobil örnek olarak kullanılmakta olup; fiilen kiralanan otomobiller renk ve donanım farklılığı gösterebilir. Borusan Otomotiv Premium, yukarıda yer alan bedel ve limitler ile kiralama koşullarını her zaman tek yanlı değiştirme hakkını saklı tutar.

Evet

Borusan Premium Ailesi

Donec sit amet nulla lobortis, feugiat felis sit amet, sodales dui. Integer interdum fringilla magna.

ÜYE GİRİŞİ PREMIUM AİLESİNE KATIL
İzin Metni

Yukarıda paylaşmış olduğum iletişim bilgilerime, Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tic. A.Ş. tarafından hizmet,özel teklif ve kampanyalara ilişkin pazarlama iletişimi faaliyetleri ile buna benzer davet, tanıtım, kutlama ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin, e-posta, SMS, telefon vb. vasıtalar ile gönderilmesini; iletişim bilgilerimin ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını ve kişisel verilerimin bu faaliyetler kapsamında işlenmesini, muhafaza edilmesini ve üçüncü kişilerle paylaşılmasını, kabul ediyorum.

Uyarı

DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ile çalışan müşterilerimizin online ödeme yapmaları gerekmemektedir. Kendi banka hesaplarına ödeme yapmaları yeterli olacaktır.

Kısa bir süre sonra online ödeme sayfasına otomatik olarak yönlendirileceksiniz.