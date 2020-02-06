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Yukarıda paylaşmış olduğum iletişim bilgilerime, Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tic. A.Ş. tarafından hizmet,özel teklif ve kampanyalara ilişkin pazarlama iletişimi faaliyetleri ile buna benzer davet, tanıtım, kutlama ve anket uygulamaları da dâhil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin, e-posta, SMS, telefon vb. vasıtalar ile gönderilmesini; iletişim bilgilerimin ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin hizmet alınan üçüncü kişilerle paylaşılmasını ve kişisel verilerimin bu faaliyetler kapsamında işlenmesini, muhafaza edilmesini ve üçüncü kişilerle paylaşılmasını, kabul ediyorum.
DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ile çalışan müşterilerimizin online ödeme yapmaları gerekmemektedir. Kendi banka hesaplarına ödeme yapmaları yeterli olacaktır.
Kısa bir süre sonra online ödeme sayfasına otomatik olarak yönlendirileceksiniz.